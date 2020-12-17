Fatih Arda İpçioğlu'nun nefes kesen uçuşu
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Fatih Arda İpçioğlu'nun nefes kesen uçuşu

17.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:57
Fatih Arda İpçioğlu'nun nefes kesen uçuşu

Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlunun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri büyüledi.

Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlunun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri büyüledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama A Milli takımı sporcularından Fatih Arda İpçioğlu, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Atlama Kulelerinde sürdürüyor.

Fatih Arda İpcioglu'nun atlayışını kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenlerin adeta nefesini kesti. Kuş gibi havadan süzülen Milli sporcu yeni sezonda büyük başarılara imza atmak adına yoğun bir çalışma içerisine girdi.

(İHA)

Fatih Arda İpçioğlu'nun nefes kesen uçuşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:59:29. #1.15#
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