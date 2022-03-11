Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda finalde yarıştı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 2022 FIS Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez yarıştığı uçuş rampasının finalinde ilk raundu geçemedi.

Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçı Fatih Arda, dün elemede yaptığı başarılı atlayışla tarihte ilk kez finale kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Fatih Arda, 40 sporcunun yer aldığı finalin ilk ayağında 131.5 puanla 35. oldu. İlk 30'a giremeyen milli sporcu, ikinci rauntta yer alma hakkı elde edemedi.