Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını aldı
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Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını aldı

Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Kazakistan'ın Szczuczynsk kentinde organize edilen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası'nda 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek, Türkiye'ye tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandırmış oldu.

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Kazakistan'ın Szczuczynsk kentinde organize edilen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası'nda 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek, Türkiye'ye tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandırmış oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli Takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı geldi. Milli sporcu, Kazakistan'ın Szczuczynsk kentinde organize edilen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası'nda yarışmanın ilk ayağında 99 metrelik rampadan atlayışını gerçekleştirdi. Başarılı sporcu, 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek Türkiye'ye tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandırmış oldu. Yarışmayı 23. sırada bitiren Fatih Arda İpcioğlu, müsabakaların ikinci ayağında ise 29. sırada yer alarak yeniden puan almayı başardı. Daha önce Çekya'da ve Romanya'da başarılı atlayışlarla olimpiyat puanları elde eden İpçioğlu, Kazakistan'daki organizasyondan da puanlar toplayarak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı büyük bir ölçüde garantiledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Fatih Arda İpçioğlu'nu Kazakistan'daki derecesinden dolayı kutladı. Başkan Ali Oto, "Fatih Arda, ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan'da yapılan Yaz Dünya Kupası'nda kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını aldı - Haberler Spor
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