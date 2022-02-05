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Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fatih Arda İpcioğlu 1'inci tura yükseldi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek adını 1'inci Tur'a yazdırdı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kayakla Atlama Bireysel Normal Tepe Elemeleri'nde mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu, 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçerek adını 1'inci Tur'a yazdırdı. Milli sporcu, olimpiyatlarda bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu oldu.

İpcioğlu, yarın TSİ 14.00'te 1'inci tur atlayışını yapacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Kış Olimpiyatları, Pekin, Fatih, Spor, Haber

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