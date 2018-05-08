Fatih Altaylı: TFF Terim'in Parasını Ödesin, Sonra da Tesislerden İsmini Silsin
Gazeteci Fatih Altaylı, "Tazminat Terim'in hakkıdır ancak bu parayı almayabilirdi. TFF önce parasını ödesin, sonra da ismini statlardan, tesislerden silsin." dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı Fatih Terim ile TFF arasındaki dava ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Tazminat Terim'in hakkıdır ancak bu parayı almayabilirdi. TFF parasını ödesin, sonra da isimlerini tesislerden silsin." dedi.
İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları…
"Fatih Terim'in bu parayı almasi hukuki hakkıdır. Hukuk açısından baktığın zaman Fatih Terim son derece haklıdır. TFF, böyle bir sözleşme yaptıysa ve kurallara uygun bunu feshetmediyse; bu para Fatih Terim'in sonuna kadar hakkıdır. Fakat bir şeyin hukuki olması, bir şeyin ahlaki veya etik açıdan doğru olduğu anlamına gelmez. Etik değil.
"TAZMİNAT HAKKIDIR AMA BUNU İSTEMEYEBİLİRDİ"
Zaten çok başarılı olamamışsın. Zaten söz verdiğin beklentileri karşılamamışsın. Artı bir futbol adamına yakışmayacak hareketler yapmışsın. Senin sözleşmen ya bir yerlerden gelen emirle ya da TFF'nin isteğiyle feshedilmiş. Sonra sen de demişsin ki, 'Tazminat falan almam'. Ha kızmış ve istemiş olabilir. Hukuki olarak sözleşmede varsa; hakkıdır ama bunu istemeyebilirdi.
"PARASINI VERİN, İSMİNİ SİLİN"
İlk gün söylediğimi yine söyleyeceğim. Böyle bir şey yapıyorsa eğer Türkiye'de spor tesislerine verilen tüm isimleri silinsin. Fatih Terim Stadı olamaz! Sen gidip kebapçıda kavga edeceksin, arkasından sinirle yaptım, bir de tazminat, bunlar halkın vicdanını rahatsız eden şeyler."
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Eğer terim tazminatı alır ise F Terim ismi bütün spor tesislerinden stadlardan silinmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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galatasaray zor daymış diye sembolik rakam 1905 TL ye takımı 3-5 çalıştırırım dedi ya milli takımdan da atazminatını almasa ne olcak 100 küsur binlira maaşını çalıştığı sürece aldı zaten demekki GS milli takımdan daha değerli Fatih in gözün de. Adam kılık başarı da yok başaramadık tazminatta kalsın dese ne olcak Demirören de yazmış tazminat maddesini sözleşmeye nası olsa cebinden vermiyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih terim türk vatandaşlığından çıkarılsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu olaya devlet biyüğümüz el atmalı nasıl alırsın bir desin bak nasıl geri adım atar....adam milli takımı batırdı mahvetti bir kavga çıkardı tazminatı kaptı bu işte iş var ..bu parada yetim hakkı şehit gazi hakkı var....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih bey nasılda duygularımıza tercüman oldun. Bu adam yıllardır bu milletin parasını yiyor. Ne doymak bilmezmiş Yazıklar olsun fakirlere Mehmetçiklere bağışlasın bari kefenin cebi yok. Herhalde damatlarını düşündüğünden olsa gerek.Cevap Yaz Yayından Kaldır