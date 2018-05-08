Fatih Altaylı: TFF Terim'in Parasını Ödesin, Sonra da Tesislerden İsmini Silsin

Gazeteci Fatih Altaylı Fatih Terim ile TFF arasındaki dava ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Tazminat Terim'in hakkıdır ancak bu parayı almayabilirdi. TFF parasını ödesin, sonra da isimlerini tesislerden silsin." dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları…

"Fatih Terim'in bu parayı almasi hukuki hakkıdır. Hukuk açısından baktığın zaman Fatih Terim son derece haklıdır. TFF, böyle bir sözleşme yaptıysa ve kurallara uygun bunu feshetmediyse; bu para Fatih Terim'in sonuna kadar hakkıdır. Fakat bir şeyin hukuki olması, bir şeyin ahlaki veya etik açıdan doğru olduğu anlamına gelmez. Etik değil.

"TAZMİNAT HAKKIDIR AMA BUNU İSTEMEYEBİLİRDİ"

Zaten çok başarılı olamamışsın. Zaten söz verdiğin beklentileri karşılamamışsın. Artı bir futbol adamına yakışmayacak hareketler yapmışsın. Senin sözleşmen ya bir yerlerden gelen emirle ya da TFF'nin isteğiyle feshedilmiş. Sonra sen de demişsin ki, 'Tazminat falan almam'. Ha kızmış ve istemiş olabilir. Hukuki olarak sözleşmede varsa; hakkıdır ama bunu istemeyebilirdi.

"PARASINI VERİN, İSMİNİ SİLİN"

İlk gün söylediğimi yine söyleyeceğim. Böyle bir şey yapıyorsa eğer Türkiye'de spor tesislerine verilen tüm isimleri silinsin. Fatih Terim Stadı olamaz! Sen gidip kebapçıda kavga edeceksin, arkasından sinirle yaptım, bir de tazminat, bunlar halkın vicdanını rahatsız eden şeyler."