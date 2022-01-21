Fatih Akyel'den şok Daum açıklaması: "Beni Daum gönderdi!"

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Fenerbahçe'den kendisini Teknik Direktör Christoper Daum gönderdiğini belirterek, "Daum orada bana ufak bir oyun oynadı. Daha uzun yıllar oynayacaktım" dedi.

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, TGRT Haber Spor Spikeri Hakan Dede'nin "Top sende" programında açıklamalarda bulundu. Kariyerinde oynadığı Galatasaray ve Fenerbahçe'de sonuna kadar mücadele ettiğini söyleyen Fatih Akyel, "İyi oynadım, iyi dönemler geçirdiğimi düşünüyorum. Ayrıldığım dönem de Daum ile ufak bir şeyim oldu. Öyle ayrılmak zorunda kaldım. Yoksa Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayacaktım. Daum ile ufak bir şey yaşadık. Ayrılmak zorunda kaldım. İnsanlara bunu anlatamıyorsun. Daum orada bana ufak bir oyun oynadı. Daha uzun yıllar oynayacaktım. Ben ayrılırken Aziz Başkan'la konuştuğumuzda o dönemlerde o da ben de ayrılmak istemedik. Şöyle bir anımız var; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra alacaklarım vardı. Sağ olsun başkan ayrılmama rağmen alacaklarımı hesabıma yatırdı. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle camialarda top oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

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