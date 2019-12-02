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Fatih Aksoy: Sivasspor zirveyi bırakmayacak

Lider Sivasspor kazanılan Kasımpaşa maçının ardından izin yapmadan çalışmalarına devam etti. İdman öncesi konuşan Kırmızı-Beyazlılar’ın genç oyuncusu Fatih Aksoy, “Ligi lider götürmek istiyoruz” derken, “Rıza hocamız takımın başına geldiği zaman biz de bu başarıyı tahmin ediyorduk. Rıza hocamızın ismi yukarılarda anılmaya layık” ifadeleriyle kendisine şans veren hocasına teşekkürlerini iletti.

02.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:13

Lider Sivasspor kazanılan maçının ardından izin yapmadan çalışmalarına devam etti. İdman öncesi konuşan Kırmızı-Beyazlılar'ın genç oyuncusu Fatih Aksoy, "Ligi lider götürmek istiyoruz" derken, "Rıza hocamız takımın başına geldiği zaman biz de bu başarıyı tahmin ediyorduk. Rıza hocamızın ismi yukarılarda anılmaya layık" ifadeleriyle kendisine şans veren hocasına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Dugout

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