Fatih Aksoy, Sivasspor'a veda etti
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Fatih Aksoy, Sivasspor'a veda etti

DG Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın oyuncusu Fatih Aksoy, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Fatih Aksoy, Sivasspor'a veda etti
29.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:09

DG Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın oyuncusu Fatih Aksoy, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

Beşiktaş'a geri dönen Fatih Aksoy, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık sözleşmemin sona ermesi nedeniyle 1.5 yıldır formasını onurla terlettiğim Sivasspor'dan ayrılıyorum. Hem saha içinde hem saha dışında iyi bir takım olup bir bütünlük oluşturarak Sivasspor'u ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için son derece gururluyum. Beni kendilerinden görerek bağrına basan Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı başta olmak üzere başkanımıza ve yönetim kurulumuza; futbolumun yanı sıra karakteristik gelişimime de katkısı olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Saygılarımla"

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

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