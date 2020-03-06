Fatih Aksoy: "İnşallah şampiyon oluruz"

06.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:36

Sivasspor'un genç futbolcusu Fatih Aksoy, şampiyonluk hakkında konuştu. Aksoy, "İlk 4'ün içerisindeyiz. Olabildiğimizce rakiplerimizden sıyrılıp yukarıda bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah sene sonu biz şampiyon oluruz" dedi.



Sezon başında Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen 22 yaşındaki Fatih Aksoy, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamada bulundu. Aksoy, ligin 25. haftasında Galatasaray ile zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak; "Bizi zor ve güzel bir maç bekliyor. Böyle maçlar hem oyuncular için hem de taraftarlar için bir kat daha önemli oluyor. Hem konsantrasyon açısından, hem de motivasyon açısından ayrı bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Puan olarak da yukarıda olduğumuz için zor ve güzel bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah geçen hafta Ankaragücü'nde aldığımız galibiyeti biraz daha pekiştirmek için bu haftada kazanırız ve yukarıda bir adım daha öne geçeriz" dedi.



"Şampiyonluk çok güzel ve özel bir duygu"



Şampiyonluk düşüncesi ile ilgili yöneltilen soruya Aksoy, "Sezon başı zaten biz Avrupa hedefi koymuştuk, hocamız ve takım arkadaşlarımızla beraber. Şuan 5. ile 8 puan arayı açarak bu hedefimize bir tık daha yaklaştık diyebilirim. Yukarıdayız ve öndeki dörtlünün içerisindeyiz. Şampiyonluk için ne söylesem gerçekten az olur. Çok güzel ve özel bir duygu. Sezon sonunda bunu başarabilir miyiz bilmiyorum ama bunun için çalışıyoruz. İlk 4'ün içerisindeyiz. Olabildiğimizce rakiplerimizden sıyrılıp yukarıda bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah sene sonu biz şampiyon oluruz" cevabını verdi.



"Taraftar bizi yalnız bırakmayacak"



Taraftarları stadyuma davet eden genç oyuncu, "Şampiyonluk hayalleri kurmaya başladığımızdan beri taraftarlarda bizi hem içeride hem de dışarıda yalnız bırakmıyorlar. İnşallah bu hafta sonu da bizi yalnız bırakmazlar. Zaten bırakmayacaklarını da tahmin ediyorum. Dolu bir stadyumda Galatasaray ile oynamak bizim için hem ayrı bir motivasyon olur hem de bizim performansımızı artırır diye düşünüyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacaktır. İnşallah maçın sonuna kadar yanımızda olurlar" ifadesini kullandı.



"Herkes farklı motive oluyor"



Son olarak Fatih Aksoy, bu tür maçlara farklı şekilde motive olduklarını sözlerine ekleyerek, "Buna sadece futbolcular değil şehir olarak da, taraftarlar olarak da herkes farklı motive oluyor. Böyle maçlar hem oyuncunun kendisini gösterme açısından hem de zorluk derecesinin yüksekliği açısından motive olmamızı ve konsantre olmamızı biraz daha kolaylaştırıyor. Şuanda da o 4'lü potanın içerisinde olduğumuz için maçın önemi de artıyor. Bizde buna hazırız ve bunu sahada göstermek istiyoruz. Motivasyon ve konsantrasyonumuz tam, inşallah bunu da Pazar günü sahaya yansıtacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA