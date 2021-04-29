Fati·h'te termal kameralı deneti·m
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fati·h'te termal kameralı deneti·m

Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te polis ekipleri, Balat ve çevre mahallelerde asayiş denetimi yaptı.

Fatih'te polis ekipleri, Balat ve çevre mahallelerde asayiş denetimi yaptı. 24 saat süren denetimde drone üzerine yerleştirilen termal kamera kullanıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletli devriye ekipleri ile ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, dronla tespit edilen alanlar, motosikletli ekiplerce kontrol edildi. Şüpheli bulunanların üzerleri aranıp, Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı.

TERMAL KAMERA KULLANILDI

24 saat süren denetimde termal kamera kullanıldı. Drone üzerine yerleştirilen termal kamera ile ilçe genelinde kontroller yapıldı. Termal kamera ile  tespit edilen şüpheli noktalar, polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

 


- İstanbul
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m
Fati·h'te termal kameralı deneti·m

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
'Neden yol vermedin' kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
"Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fati·h'te termal kameralı deneti·m - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:24:44. #1.15#

title