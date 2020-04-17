Fater, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin litre çamaşır suyu bağışladı Fater Temizlik Ürünleri, Türkiye'deki hastanelerin sterilizasyonuna destek olmak için Sağlık Bakanlığı'na 40 bin litre Ace çamaşır suyu bağışladı.

Fater Temizlik Ürünleri, Türkiye'deki hastanelerin sterilizasyonuna destek olmak için Sağlık Bakanlığı'na 40 bin litre Ace çamaşır suyu bağışladı.

Fater Temizlik Ürünleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Procter & Gamble ve Angelini Group'un İtalyan ortak girişimi Fater'in alt kuruluşu ve Türkiye'de de Ace çamaşır suyu üreticisi olan şirketin bağışladığı ürünlerin ilk bölümünü oluşturan 6 kamyon Ace çamaşır suyu, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Kocaeli, Bilecik ve Düzce'deki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Ace çamaşır suyu, Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun olarak bu şehirlerdeki hastanelerin sterilizasyonu için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fater Hub Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Başkanı Tanju Polat, Ace çamaşır suyu bağışı ile, yaşanan zorlu süreçte hijyenin daha da önem kazanması ile birlikte hastanelere ve tüm sağlık çalışanlarına somut bir destek olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Polat, "Bu bağışımız ile ilgili olarak sağladıkları iş birliği ve başarılı koordinasyon için Sağlık Bakanlığı'na minnettarız. Bu süreçteki desteklerinden dolayı distribütörümüz Hedef Grup'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Fater'in Gebze tesisinde tüketicilerimizin yoğun talebini yanıtlamak adına, tüm güvenlik kurallarına uygun şekilde aralıksız çalışmaya devam eden çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA