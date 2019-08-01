Fasulye fiyatlarında düşüş başladı

Üretici de, toptancı da fasulye fiyatlarındaki düşüşten memnun değil

Türkiye genelinde yüksek fasulye üretimi fiyatlara olumsuz yansıdı

Üretici ve satıcılar okullar açıldıktan sonra talebin artmasını umuyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe pazarında fasulye fiyatlarındaki düşüşten üretici de toptancı da şikayetçi.

Şuhut Fasulye Pazarındaki üretici ve toptancılar, fasulyenin kilo fiyatının 1,5 ile 1,8 lira arasında değiştiğini ifade etti. Üretici ve toptancı fasulye fiyatlarının 1,5 liranın altına düşmesi durumunda üreticinin de toptancının da kazanç sağlayamayacağını belirtti. Üretici Türkiye genelinde fasulye verimliğinin oldukça iyi olmasından dolayı fiyatların düştüğünü belirtirken, fasulye toptancısı ise fasulye alım ve satımlarının durduğunu ifade ederek esnafın zarar ettiğini belirtti. Masrafların haddinden fazla yüksek olduğunu belirten fasulye toptancısı, okullar açıldıktan sonra talebin artmasının ardından işlerin açılmasını umduklarını anlattı.

Fasulye toptancısı Mehmet Ali, konuyla ilgili açıklamalarında, "Köylünün hali perişan. Esnaf arkadaşların hali perişan. Burada fasulyenin fiyatı 1,7 ile 1,8 lira arasında değişiyor. İstanbul'da fiyatlar 2 lira. İstanbul'daki fiyatların 2 lira olmasının sebebi satılmadığından dolayı. Talebin fazla olması ve ürünün fazla olmasından dolayı. İstanbul'daki kalabalığın yüzde 50 azalması ve talebin karşılamasından daha fazla ürün geliyor. Bu da fiyatlara yansıyor ne kadar ucuz hale getirdiysek satılmıyor. Yani burada insanlar çaresiz, esnaf çaresiz, tonaj var esnaf zarar ediyor. Yani masraflar haddinden fazla. Burada bir ürünü İstanbul'a göndermek masrafı 50 kuruş 60 kuruşu buluyor. Üstüne ticaret koyma şansımız kalmıyor. Nereye kadar bunu karşılayacağız. Nereye kadar zarara karşı cevap vereceğiz, nereye kadar zarara göğüs gereceğiz. Bakıyorum vatandaşlarda burada çaresiz mazlum durumda. Onların da mazotları, gübreleri yani bütün masraflarını bize anlatıyorlar. Allah'ım yardımcımız olsun, inşallah okullar açıldıktan sonra talep biraz artar, talep biraz yükselir fiyatlar biraz artar ona göre bizde insanların tebessümünü görürüz. İnsanlar yani masraflardan dolayı kaldıramıyor kafasını. İnşallah taleplerimiz güzel olur niyetlerimiz güzel olur bu piyasanın yukarıya kalkması inşallah böyle ucuz olmaz. Ne çiftçilik yürür bu piyasaya göre ne tüccar yürüyebilir. Buraya ne tüccar arkadaşlar geldi kalmadı herkes zarar etti. Temennimiz hayırlısı olsun. Vatanımıza Allah yardımcı olsun bu kötü günler geçer diye düşünüyorum" dedi.

Bir diğer fasulye toptancısı Kenan Karanfil ise, "2-3 gündür fasulyemiz düşüşte. Karşı taraflar da çekmiyor. Gönderdiğimiz yerlerde sıkıntı var. Fasulye burada 1-2 lira arasında ama İstanbul'da, Ankara'daki satışlarımız da bu fiyatlarda. Yetkililerden el atmalarını yardımcı olmalarını istiyoruz. İki liranın altında sattı mı zarar diyor çiftçimiz. Yani bu nasıl olacak bilmiyoruz, çiftçinin hali perişan durumda. Gönderdiğimiz esnaf arkadaşlar sıkıntılı, çok zarardalar, içerideler. Bir an önce bu işlere el atmalarını rica ediyoruz devletimizden. Şuhut ilçemizde bir fasulyemiz kalmıştı. Ekinimiz fazla bu sene verimli kaliteli Allah'a şükür. Ama piyasalarımız çok kötü bu sene" dedi.

Fasulye Üreticisi Recep Yetgin konuyla ilgili açıklamalarında, "Fasulyede rekolte Türkiye genelinde yüksek. Halde bu mal satılmıyor yani daha düşük fiyatlara geliyor. Mal rekoltesi yüksek olduğundan dolayı satılmıyor pazar yok. Şuanda Türkiye'nin kaldıramayacağı şekilde fasulye rekoltesi var. Her hal esnafından fasulye var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA