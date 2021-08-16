Fasulye fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin kilogram fiyatının 11 lirayı geçmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin kilogram fiyatının 11 lirayı geçmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 bin dekar alanda yetişen ve İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir olmak üzere büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanırken, toptancılar toplanan fasulyeleri 11 ile 12 lira arasında çiftçilerden alıyor. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2015 yılında tescillenen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesi lezzetli oluşu, kılçıksız ve çabuk pişmesi ile biliniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı