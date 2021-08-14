fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu!

fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fastPay Wildcats tekrardan VALORANT arenasına giriş yaptı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu.

Eski VALORANT takımlarıyla yeterli bir performans sergileyemeyen fastPay Wildcats, tekrardan VALORANT sahnesine giriş yaptı. Organizasyon duyuru paylaşımını "Power Puff Girls" videosu ile yaparken paylaşımda "9898778976. VALORANT kadromuz karşınızda! Hoş geldiniz." açıklamasına yer verdi.

fastPay Wildcats'in anlaşmış olduğu kadro ise şu şekilde:

EXTREME

Iroh

iXeonN

KeeVz

SHNAZN

Surprise

Paylaşıma gelen yorumlara baktığımızda ise videonun duyurulma şekli taraftarları memnun etmiş gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak bu transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:26:38. #1.16#

title