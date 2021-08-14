fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu!

fastPay Wildcats tekrardan VALORANT arenasına giriş yaptı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats yeni VALORANT kadrosunu duyurdu.

Eski VALORANT takımlarıyla yeterli bir performans sergileyemeyen fastPay Wildcats, tekrardan VALORANT sahnesine giriş yaptı. Organizasyon duyuru paylaşımını "Power Puff Girls" videosu ile yaparken paylaşımda "9898778976. VALORANT kadromuz karşınızda! Hoş geldiniz." açıklamasına yer verdi.

fastPay Wildcats'in anlaşmış olduğu kadro ise şu şekilde:

EXTREME

Iroh

iXeonN

KeeVz

SHNAZN

Surprise

Paylaşıma gelen yorumlara baktığımızda ise videonun duyurulma şekli taraftarları memnun etmiş gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak bu transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros