fastPay Wildcats Valorant kadrosu kötü sonuçların ardından dağıldı
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fastPay Wildcats Valorant kadrosu kötü sonuçların ardından dağıldı

09.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:21
fastPay Wildcats Valorant kadrosu kötü sonuçların ardından dağıldı

fastPay Wildcats (IWcats) Valorant kadrosu dağıtıldı.

fastPay Wildcats Valorant kadrosu VCT Challengers turnuvasından elenip VCT Masters turnuvasına katılma hakkını kaybettikten sonra dağılma kararı aldı. Kadroda bulunan üç oyuncu sosyal medya hesaplarından yarıldıklarını duyurdu. , ve ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul Wildcats kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshettiklerini söylediler. Eski kulüplerine başarılar dileyen oyuncular, daha güçlü döneceklerini belirttiler.

Bu açıklamalardan daha önce kadronun bir diğer oyuncusu da sosyal medya hesabından takım tekliflerine açık olduğunu söylemişti. Yaptığı paylaşımda kulüp yönetiminden aldığı izinle takım arayışında olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirtti.

Bir açıklama da fastPay Wildcats kulübü FPS Menajeri 'den geldi. Yaptığı paylaşımda ayrılan oyunculara emekleri için teşekkür eden Demirel, kariyerlerinde başarılar diledi.

Takım son olarak Challengers 2 ve Challengers 3 Play-off karşılaşmalarında Oxgen Esports' 2-1 ve Zero Zone'a 2-0 yenilmişti. Başarısız sonuçların ardından ortak bir karar ile kadro dağıtıldı. Şu anda kadroda kalan tek isim Ertuğrul 'TheCady' Koç oldu. Bir sonraki Challengers elemelerine kadar fastPay Wildcats kulübünün yeni bir kadro toplaması bekleniyor. Ayrılan oyuncularında farklı bir organizasyon altında yeniden toplanmaları ön görülüyor.

Kaynak: Playerbros

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