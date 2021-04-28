fastPay Wildcats Valorant Akademi kadrosunu duyurdu!

Sizce bu kadro başarılı olabilecek mi?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Valorant Akademi kadrosunu yaptığı duyurdu. Organizasyon ayrıca bir tane analist ile de anlaştı. Biz de sizler için bu haberi derledik. İsterseniz bu kadroya birlikte göz atalım.

Eren "Rose" Erzan

Mehmet Berkan "Beko" Telli

Mert "Wootlax" Alkan

Eray "Y2J" Budak

Zeki Mert "Zeko" Ünür (Analist)

League of Legends'da Akademi kadrosundan birçok oyuncu yetiştirip profesyonel arenaya kazandıran organizasyon, aynı yolu Valorant'ta da izleyecek gibi gözüküyor. Acaba ileride Akademi kadrosundan çıkan oyuncuları profesyonel arenada da görebilecek miyiz? Hepsinin cevabını kısa bir süre sonra öğrenmiş oluruz.

Playerbros ekibi olarak fastPay Wildcats Akademi kadrosuna başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros