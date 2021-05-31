fastPay Wildcats The Cady'yi yedeğe çekti!

thecadyxd acaba hangi takımla anlaşacak?

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu fastPay Wildcats The Cady'yi yedeğe çektiğini açıkladı. Organizasyon bu duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden yapmasa da başarılı oyuncu The Cady, kişisel Twitter hesabı üzerinden durumu takipçilerine duyurdu.

The Cady'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklama şu şekildeydi:

Bünyesinde bulunduğum kulüpden yedeğe çekilmiş bulunmaktayım. Gelen takım tekliflerini klubümün verdiği izinle değerlendiriyorum rt'ler için şimdiden tşk

Başarılı oyuncunun takipçileri ise "yedeğe çekilme" durumuna bir hayli tepki gösterdi. VALORANT ekosisteminde ise oyuncunun gidebileceği takımlarla alakalı henüz bir söylenti mevcut değil. The Cady'nin hangi takıma gideceğini kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak kendisine gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros