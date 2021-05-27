fastPay Wildcats Roulette ile anlaştı!
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fastPay Wildcats Roulette ile anlaştı!

fastPay Wildcats Roulette ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Roulette fastPay Wildcats'de!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Roulette ile anlaştı. Organizasyon Mesut Balı ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

DUYURU | Mesut "Roulette" Balı yeni sezonda yeniden bizimle. Evine hoş geldin Mesut!

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Organizasyonlar başarıya giden yolda birçok oyuncu transfer ediyor. Yeni sezonda acaba fastPay Wildcats yaptığı transferlerle başarılı olabilecek mi? Bu sorunun cevabını kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek sezonda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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