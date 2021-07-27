fastPay Wildcats PUBG takımı ilk sınavını Protality'de veriyor!
fastPay Wildcats büyük bir sınava çıkıyor!
Giriş yaptığı her oyunda başarıyı hedefleyen espor organizasyonu fastPay Wildcats PUBG takımı ilk sınavını Protality'de veriyor.
fastPay Wildcats, uzun bir aradan sonra PUBG'ye tekrardan giriş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür "büyükayı" Develi, kişisel Twitter hesabı üzerinden 3 yeni PUBG oyuncusuyla anlaştıklarını duyurmuştu. fastPay Wildcats PUBG ekibi ilk sınavını ARKO Men Protality Sezon 2 finallerinde veriyor.
Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden PUBG arenasına giriş yapan yeni takımını "PUBG arenasına yeni oyuncularımıza yeniden döndük. Hoş geldiniz takım! Yeni takımımızı bu akşam 19.00'da başlayacak olan Arko Men Protality turnuvasında izleyip destek olabilirsiniz!" açıklamasıyla duyurdu.
Playerbros ekibi olarak fastPay Wildcats'e hayırlı olmasını diliyoruz, PUBG sahnesine tekrardan hoş geldiniz!
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Kaynak: Playerbros