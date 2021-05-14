fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!

fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli takım uzun bir süre bünyesinde PUBG mücadelesi veren oyuncularına teşekkür ederek veda etti.

fastPay Wildcats espor sektörünün çoğu oyununda yer alıyor. Başarılı takımın PUBG kadrosu ile yollarını ayırmasından sonra taraftarların aklına yeni bir kadro oluşturacağı da geldi. sektöründe büyük yer edinmiş bir oyun ve ayrıca en çok turnuva düzenlenen oyun olarak biliniyor. Bu yüzden çoğu takımın PUBG arenasında kendini göstermesi için bir takımı bulunuyor. Henüz bir açıklama gelmese de fastPay Wildcats tarafı yeni PUBG oyuncuları arıyor olabilir. Başarılı organizasyonun yakın bir zamanda gelişmeler hakkında taraftarlarını haberdar edeceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 00:59:29. #1.15#

title