fastPay Wildcats LoL Takımı Sorgu Odasında!

Sorgu Odası serimizin yeni konuğu, Şampiyonluk Ligi takımlarından, KMF 2021 şampiyonu fastPay Wildcats takımı.

fastPay Wildcats LoL takımı, takipçilerimizden gelen soruları yanıtladı. İşte cevaplar!

StarScreen

1) Korktukları bir takım var mı? @emnth_cmz

"TCL de korktuğumuz bi rakip yok açıkçası tek korkumuz bizim kötü günümüzün olması. Böyle oynadığımız sürece hiçbi takım bizi yenemez"

2) Bu sene MSI'da Brezilyalıları yenip intikamımızı alacak mıyız? @itsjaise

"Bu sene MSI'a gidip sadece Brezilya'dan değil, herkesten intikam alacağız. Geçen sene çok kötü geçmişti ama bu sefer bambaşka bi IW izleyeceksiniz"

Ferret

1) Ferret'la geçen sene bir zamanlık ayrılmanın sebebi nedir? @rauf.vbs

Takım kötü oynadığımı düşündüğü icin beni benchledi ??

2) Ferret'la aralarında bir problem var mı? Örneğin flex girdiklerinde Ferret hiç olmuyor. ya da ondan hiç bahsetmiyolar. @godofwip

"Flex clash falan oynamak hoşuma gitmiyor."

Serin

1) Serin Ivern mid hakkında ne düşünüyor? @mrtkymz_

"Ivern mid veya onun tarzı midlaneler, eğer rakibinizi normal şartlarda yenemeyeceğinizi düşünüyosanız oynanabilir. Onun dışında iyi olduğunu düşünmuyorum."

2) Eksik olduğunu düşündüğü yönleri neler? @oomeratli

"Laning ve oyun bilgimi hala daha çok geliştirmek lazım"

3) Ne zaman import oluyor? ve EU mu NA mi istiyor? @oomeratli

"Bilmiyorum, ama seçim yapma şansım olsa sanırım NA'i seçerim"

HolyPhoenix

1) Sürekli aynı kadro ile oynamanin avantajlarını illa ki goruyorsunuzdur fakat başka insanlarla oynamak istediğiniz oldu mu? @musabg.btw

"Aynı kadroda oynamak çok daha rahat ve eforsuz oluyor."

2) HOLY NASIL bu kadar iyi bir İstanbul beyefendisi olabiliyor ' Sırları nedir' @ahmetguzell16

"Her konuda mükemmel olduğum için bu konuda da iyi olmam normal bence."

Farfetch

1) Farrakın hookları ne zaman tutucak @rauf.vbs

"Nautilus oynamadığım zamanlar ??"

2) TCL'de kendine rakip gördüğü support oyuncusu kim? @itsjaise

"Sadece Zergsting'i görüyorum, o da iyi günündeyse."

fastPay Wildcats League of Legends takımına röportaj teklifimizi kabul ettiği için Espor Gazetesi olarak

teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

EsporGazetesi.com - Gamegar