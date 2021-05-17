fastPay Wildcats Free Fire Ramazan Kupası Şampiyonu oldu!

Tebrikler .IWcats

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Free Fire Ramazan Kupası Şampiyonu oldu. Organizasyon Instagram hesabı üzerinden turnuva şampiyonluğunu takipçilerine paylaştı.

Organizasyon elemeler boyunca tüm turları 1. olarak tamamlayarak Ramazan Kupası'nın sahibi oldu. Böylelikle organizasyon kasasına 12.000 TL eklemiş oldu. Sırasıyla ilk üç takımın kazandığı ödüller ise şu şekilde:

takım 12.000 TL

takım 5.000 TL

takım 4000 TL

Organizasyonun paylaştığı gönderinin altına ise taraftarlar birçok yorum bıraktı. Taraftarlar organizasyonu ve takımı tebrik ederken gelecek başarıları da dört gözle beklediklerini dile getirdiler.

Playerbros ekibi olarak fastPay Wildcats'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros