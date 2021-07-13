fastPay Wildcats F1 takımı çifte şampiyonluk yaşadı!

Yeni şampiyonluk Formula 1'den geldi!

Mücadele ettiği oyunlarda aldığı sayısız başarılarıyla bilinen espor organizasyonu fastPay Wildcats F1 takımı çifte şampiyonluk yaşadı. Ülkemizde espor ekosisteminin gelişmesinde büyük pay sahibi organizasyon, yeni şampiyonluğunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı gönderiyle kutladı.

fastPay Wildcats, DRL Platinium Series turnuvasında hem tekli kategoride şampiyon olurken hem de takımlar kategorisinde şampiyon oldu. Organizasyon bünyesinde bulunan Alperen Yıldız ve Caner Burak Aksoy takıma çifte şampiyonluk yaşattı. Alınan bu şampiyonluk bir yandan organizasyonu mutlu ederken bir yandan da fastPay Wildcats taraftarlarını memnun etti.

Playerbros ekibi olarak öncelikle oyuncuları ve sonrasında fastPay Wildcats'i tebrik ediyoruz, as bayrakları as!

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Kaynak: Playerbros