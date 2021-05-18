fastPay Wildcats CSGO koçunu arıyor!

Organizasyon yeni sezona koçla birlikte başlayacak gibi görünüyor.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats CSGO koçunu arıyor.

Organizasyon bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurmadı. Bunun yerine organizasyonun CS: GO oyuncularından biri olan Emre "duggyversus" Oktay, kişisel Twitter hesabı üzerinden takımları için koç aradıklarını duyuran bir gönderi paylaştı. Emre Oktay'ın paylaştığı Tweet ise şu şekildeydi:

Merhabalar, Istanbul Wildcats takimi icin koc arayisi icerisindeyiz. Tecrubeli, disipline edebilecek ve teorik olarak yeterli kapasitede olan, oyunu bilen ve anlayan birini ariyoruz. contact: eoktay502@gmail.com

Organizasyonun geçtiğimiz günlerde Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Finallerinde Sangal Esports'a karşı kaybetmesi koç arayışını fitilleyen ana sebep olabilir. Umuyoruz ki fastPay Wildcats yeni anlaşılacak olan koçla birlikte CS: GO sahnesine eskisinden daha da güçlü dönebilir.

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Kaynak: Playerbros