fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı!

Takımlar oyuncu sağlığına önem göstermeye devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı. Organizasyon, yeni fizyoterapistini sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda "Takımımızın fiziksel sağlığını korumak adına artık ile çalışıyoruz. Aramıza hoş geldin!" sözlerine yer verdi.

Ülkemiz espor ekosisteminin gelişmesiyle birlikte organizasyonların oyuncularına verdiği değerde gözle görülür bir artış görüyoruz. Takımların organizasyonel çıkarlarının yanı sıra oyuncu ve takım sağlığına da değer verildiğinin gözlemlenmesi güzel bir durum.

Playerbros ekibi olarak öncelikle fastPay Wildcats'i yaptığı bu transfer ile kutluyor ve Çağla Melep'e kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros