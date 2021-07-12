fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı!

fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Takımlar oyuncu sağlığına önem göstermeye devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı. Organizasyon, yeni fizyoterapistini sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda "Takımımızın fiziksel sağlığını korumak adına artık ile çalışıyoruz. Aramıza hoş geldin!" sözlerine yer verdi.

Ülkemiz espor ekosisteminin gelişmesiyle birlikte organizasyonların oyuncularına verdiği değerde gözle görülür bir artış görüyoruz. Takımların organizasyonel çıkarlarının yanı sıra oyuncu ve takım sağlığına da değer verildiğinin gözlemlenmesi güzel bir durum.

Playerbros ekibi olarak öncelikle fastPay Wildcats'i yaptığı bu transfer ile kutluyor ve Çağla Melep'e kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Petek Dinçöz Zeynep Bastık Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
fastPay Wildcats Çağla Melep ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 22:47:35. #1.16#

title