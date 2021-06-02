fastPay Wildcats buyukayi ile anlaştığını duyurdu!
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fastPay Wildcats buyukayi ile anlaştığını duyurdu!

fastPay Wildcats buyukayi ile anlaştığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fastPay Wildcats tekrardan buyukayi ile anlaştı!

Ülkemizi çeşitli oyunlarda uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden organizasyonlardan biri olan fastPay Wildcats buyukayi ile anlaşı. Organizasyon anlaşma duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Yeni kurulacak PUBG takımımızda kaptanımız olacak! PUBG'ye yeniden hoş geldin Özgür!

Başarılı oyuncunun kişisel Twitter hesabından attığı gönderinin açıklaması ise şu şekilde:

Ait olduğum evde, ait olduğum yere Wildcats hep en tepeye !

Buyukayi daha anca organizasyonun birçok oyununun takımında yer almıştı. Neredeyse her oyunda aktif olarak kariyer yapan oyuncunun yeni durağı tekrardan PUBG oldu. Yeni sezonda acaba bizi nasıl bir fastPay Wildcats kadrosu bekliyor olacak? Bu sorunun cevabını yakında öğreneceğiz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyuncuya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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