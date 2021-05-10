fastPay Wildcats Akademi ininal EvdeKal EvdeKazan şampiyonu oldu!
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fastPay Wildcats Akademi ininal EvdeKal EvdeKazan şampiyonu oldu!

fastPay Wildcats Akademi ininal EvdeKal EvdeKazan şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler .IWcats !

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Akademi ininal EvdeKal EvdeKazan şampiyonu oldu.

Organizasyon final karşılaşmasında FearOfTheBrash'ı finalde yenerek büyük ödülün sahibi oldu. Takım böylelikle 15.000 TL'lik ödülü kasasına koydu. Turnuvada dereceye giren diğer takımların ödülleri ise şu şekilde:

takım: 15.000 TL

takım: 6.000 TL

takım: 3.000 TL

takım: 2.000 TL

-16. takım: 450.000 Zula Altını

*Nakit ödüllerin gönderimleri ininal tarafından yapılacak olup, katılımcıların ininal kart sahibi olması gerekmektedir. Kayıt formunda istenen ininal kart bilgisi eksiksiz doldurulmalıdır.

ininal #EVDEKAL #EVDEKAZAN Zula Turnuvası'nda  Yarı Final ve Final karşılaşmaları Zula Oyun Espor resmi  ve  kanalından canlı olarak yayınlandı. Yayına gelen Zula severler ise karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip etti.

Kaynak: Playerbros

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