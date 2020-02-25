fastPay ve İstanbul Wildcats'ten esporda iş birliği

25.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:58

DenizBank, ürünü fastPay ile espor alanına desteğini genişletecek bir iş birliğine imza atarak espor kulübü İstanbul WildCats'in isim sponsoru oldu.

DenizBank açıklamasına göre, 3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan fastPay, 1500'ü aşkın lisanslı oyuncusu ve 85 spor kulübü ile Türkiye'de her geçen gün daha büyük bir pazar haline gelen espor alanında iş birliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bu alandaki ilk kulübü olan İstanbul Wildcats, anlaşma kapsamında fastPay Wildcats olarak anılacak ve kulüple çeşitli projeler hayata geçirilecek.

Dijital cüzdana ait çok sayıda özelliği bulunan fastPay'de kullanıcılar, tüm bankalara ait kredi kartları ve banka kartlarını kullanarak dijital oyun kodları satın alımını da gerçekleştirebiliyor.

Küresel espor gelirleri, 2022'de 1,8 milyar dolara yükselecek

Araştırma şirketi Newzoo'nun "Küresel Espor Pazar Raporu"na göre, esporun dünya çapında 2019 yılında 443 milyon kişiye ulaştığı öngörülürken, 2020 yılında toplam espor izleyici sayısının 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 500 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl espor gelirlerinin dünya çapında 1,1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, ilk 3 gelir kalemine bakıldığında sponsorluk anlaşmalarından 456,7 milyon dolar, medya haklarından 251,3 milyon dolar ve reklamlardan 189,2 milyon dolar gelir elde edildiği belirtiliyor.

Küresel espor gelirlerinin 2022'de yılda ortalama yüzde 2,3 artışla 1,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

En büyük ve geniş kadrolu espor kulüpleri arasında yer alıyor

Türkiye'nin ilk profesyonel espor kulübü HWA 2006 yılında kuruldu ve 2018 yılında bir yenilenme süreciyle İstanbul Wildcats (IWCats) adını aldı. IWCats, 2006-2012'de katıldığı turnuvalarda yüzde 99'luk bir başarı oranı yakalarken, bu başarısı sebebiyle "Grand Plane Tree" unvanını aldı.

İstanbul Wildcats, 14 farklı oyunda 17 takım; 102 oyuncu ve 10 kişilik teknik ve idari kadrosu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük ve geniş kadrolu espor kulüpleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay'de, kullanıcılar tüm bankalara ait kredi kartlarını ve banka kartlarını kullanarak dijital oyun kodları satın alabiliyor.

Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de kullanılabilen fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM'den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor.

Handsfree (bluetooth) ödeme, sesle para çekme ve gönderme gibi özellikler sunan fastPay, App Store ve Google Play Store'den ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: AA