FastPay sponsorluğundaki 15.000 TL ödüllü PUBG Mobile turnuvası kazananları belli oldu!

Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi ile kazananlar tüm PUBG Mobile sevenlere ve taraftarlara duyuruldu. Parça parça oynanan turnuva dün akşam saatlerinde tamamlandı ve ödüller sahiplerini buldu.

Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile turnuvaları ve etkinlikleri ile espor dünyasında büyük yer edinmeye devam ediyor. Büyük etkinliklerin yanı sıra böyle büyük ödül havuzlu turnuvalar da oyunculara ve izleyicilere inanılmaz bir keyif veriyor.

Kaynak: Playerbros