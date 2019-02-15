Fastpay" ile Elektrik Faturasından Tasarruf

DenizBank ve Enerjisa, elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyecek tüketicilere, ayda 10 TL'ye kadar fatura tutarının yüzde 10'u oranında iade avantajı sağlamak üzere iş birliğine imza attı.



Denizbank tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre teknoloji ve inovasyondaki bilgi birikimi ile insan hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiren DenizBank, 14 ilde 9,2 milyon abonesi üzerinden 20 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik tedariki sağlayan Enerjisa Satış Şirketleri ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında 2019 yılı boyunca fastPay ile yapılacak elektrik ödemelerinde ayda 10 TL'ye kadar fatura tutarının yüzde 10'u iade edilirken, Enerjisa Satış Şirketleri müşterileri daha fazla tasarruf imkanı elde ediyor.

İstanbul Anadolu yakası, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerindeki Enerjisa müşterileri, DenizBanklı olsun ya da olmasın, mevcut fatura tutarlarını fastPay aracılığıyla ödemeleri durumunda, hem 10 TL'ye kadar iade hem de kredi kartına komisyon ödemeden yararlanabiliyor.



Söz konusu iade tutarı kullanıcının fastPay bakiyesine 1 hafta içinde aktarılıyor. Kullanıcılar diledikleri kredi kartını fastPay'e bağlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek, faturalarını 7/24 kolaylıkla ödeyebiliyorlar. Halihazırda fastPay'i olmayan kullanıcılar ise uygulamayı indirerek fastPay'in tüm avantajlarından faydalanabiliyor. Kampanya 2019 sonuna kadar devam edecek.

"Tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, bankacılığın her alanında teknolojiyi mümkün olabildiğince geniş kitleler için erişilebilir kılmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan ve sunduğu istanbulkart yükleme, 7/24 ücretsiz para gönderimi, fatura ödeme, cep telefonuna TL yükleme, dijital kod satın alma, online ve fiziki üye iş yerlerinde alışveriş gibi birçok fonksiyonu ile herhangi bir bankanın müşterisi olsun, olmasın tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştıran fastPay, esasen ödeme sistemi olarak Türkiye'de finansal kapsayıcılık vizyonuna öncülük eden bir platform.

Sağladığı avantajlar ile ekosistemini her geçen gün daha da zenginleştiren fastPay aracılığıyla, sektörünün lider kuruluşlarından Enerjisa ile daha fazla kullanıcının hayatını kolaylaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece vatandaşlarımız fatura ödemelerini fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde rahatça yapmanın yanı sıra, elektrik faturalarında 10 TL'ye kadar tasarruf etme avantajından yararlanabilecekler. fastPay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek."

Kaynak: AA