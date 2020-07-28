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fastPay ile CarrefourSA'larda temassız ve sağlıklı ödeme dönemi

fastPay, CarrefourSA ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan iş birliğine imza attı.

fastPay ile CarrefourSA'larda temassız ve sağlıklı ödeme dönemi
28.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:27

fastPay, CarrefourSA ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan iş birliğine imza attı.

DenizBank'ın açıklamasına göre, bankanın yenilikçi dijital cüzdanı fastPay, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde daha büyük önem kazanan temassız ödeme konusunda yeni bir adım daha atarak, Sabancı Holding ve CarrefourSA ile önemli bir iş birliği hayata geçirdi.

İş birliği kapsamında DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit para ya da karta temas etmeden, "İşyeri Ödemesi Yap" bölümünden veya telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak CarrefourSA marketlerinde ödeme yapmak mümkün olacak.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin 52 şehrindeki 647 CarrefourSA marketinde fastPay ile yapılacak ilk ödemede 10 TL değerinde bakiye, müşteriye iade edilecek. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.

"Sağlıklı alışverişi yenilikçiliğimizle destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan çözümler üretmeye odaklandıklarını vurguladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde hijyen açısından temassız ödeme seçeneğinin çok daha büyük ihtiyaç halini aldığını kaydeden Özdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"DenizBank olarak bu ihtiyaç doğrultusunda sağlıklı, masrafsız ve güvenli ödeme imkanı sunmak ve daha fazla kişinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projeler ile hizmet yelpazemizi geliştiriyoruz. Bu çerçevede hem sağlıklı ve güvenli alışveriş seçeneklerini artırmak hem ekosistemimizi her geçen gün daha da zenginleştirmek üzere CarrefourSA ile bir iş birliğine imza attık. Bugün itibarıyla 3 milyonu aşkın kişinin cebine ulaşmış fastPay ile kullanıcılara daha hızlı, daha pratik ve daha akıllı hizmet vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz."

Özdoğan, insanların sağlığını koruyan, günlük yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Temassız ödeme salgın sürecinde öncelik haline geldi"

CarrefourSA CRM ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bilal Genç ise pandemi sürecinde farklı uygulamalar devreye alarak marketlerde günde 500 bin kişiye hizmet sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Bu süreçte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alışveriş ihtiyacına cevap verirken temassız ödeme konusunun adeta öncelik haline geldiğini gördüklerini anlatan Genç, halihazırda tüm marketlerde tercih ettikleri temassız ödeme sistemine fastPay'i de eklemekten mutluluk duyduklarını bildirdi.

Genç, şu açıklamalarda bulundu:

"Böylelikle fastPay müşterileri, CarrefourSA marketlerinden hijyenik koşullarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinden yaptıkları alışverişleri paravan uygulaması bulunan kasalarımızdan temassız bir şekilde ödeyerek alışverişlerini tamamlamış olacak. Bu iş birliğinin hem CarrefourSA'ya hem de DenizBank'a katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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