Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu

Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı. Böylece vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. Uygulama ilk aşamada 50 TL limitle başlatıldı, daha sonra 1.000 TL'ye kadar yükseltilecek.

Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin başladığını duyurdu. Bugün uygulamaya konulan yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması olan FAST için pilot testler de tamamlandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.

"KOLAY ADRESLEME SİSTEMİ DE KULLANIMA SUNULDU"

FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulmuştur.

"İLK AŞAMADA 50 TL LİMİTLİ OLARAK BAŞLATILDI"

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecektir.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu