Fast & Furious Crossroads Yeni Çıkış Tarihi Duyuruldu Bu yaz mevsiminde farklı bir Fast & Furious deneyimi bizleri bekleyecek. Daha önceden belirsiz bir tarihe ertelenmiş olan Fast & Furious Crossroads yeni çıkış tarihi ve ilk oynanış fragmanı ile duyuruldu.

Bu yaz mevsiminde farklı bir Fast & Furious deneyimi bizleri bekleyecek. Daha önceden belirsiz bir tarihe ertelenmiş olan Fast & Furious Crossroads yeni çıkış tarihi ve ilk oynanış fragmanı ile duyuruldu.

Fast & Furious Crossroads, Bandai Namco Entertainment ve Slightly Mad Studios tarafından The Game Awards 2019 sırasında duyurulmuştu. Hızlı ve Öfkeli evrenini derinleştirecek olan bir hikaye ile karşımıza çıkılacak olan oyununda, Dom, Letty ve Roman gibi tanıdık isimlerin yanı sıra Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon tarafından canlandırılacak olan yeni karakterler de yer alacaktı.

Takım tabanlı bir oynanışın sunulacağı söylenen Fast & Furious Crossroads, uluslararası casusluk dünyasına uzanan senaryosu ile yeni bir heyecan vaat ediyordu. Oyunun hikayesi Dennis McCarthy üzerine odaklanıyor ve egzotik yerlerde gerçek bir Fast & Furious aksiyonu sunmayı amaçlıyordu.

Fast & Furious Crossroads Yeni Çıkış Tarihi Açıklandı

Fast & Furious Crossroads esasen Fast & Furious 9 ile 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacaktı; ama filmin 2021 yılının Nisan ayına ertelenmesi sonrasında oyun için de bir ertelenme kararı alınmıştı.

7 Ağustos 2020 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Bugün yapılan yeni tarih duyurusuna ek olarak ilk oynanış fragmanı da yayınlandı. Film serisinden aşina olduğumuz aksiyon dolu sahnelerin bulunduğu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.