Fast Food Restoranda Sandviç Yiyen 15 Yaşındaki Genç Kız Uçakta Fenalaşıp Öldü!

Milyoner iş adamı ve ailesi Londra'dan Nice'e uçmadan önce genç kız bir sandviç yedi. Uçak havadayken alerji nedeniyle fenalaşan genç kız, Nice'te hastaneye taşındı ancak doktorların çabası yetmedi. Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, halen Natasha Ednan'ın neden öldüğü çözülemedi.

UÇAĞA BİNMEDEN SANDVİÇ YEDİ

15 yaşındaki Natasha Ednan-Laperouse, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'nın ünlü tatil merkezi Nice'e gidecek uçağa binmeden bir fast food restorandan sandviç yedi.

SANDVİÇ GENÇ KIZIN SUSAM ALERJİSİNİ TETİKLEDİ

Heathrow Havalimanı'ndan alınan sandviçin içerisinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi vardı. Sandivç, uçak havadayken genç kızın susam alerjisini tetikledi.

KOKPİT EKİBİ ALERJİ İLACIYLA MÜDAHALE ETTİ

Oyuncak firması Wow Toys'un kurucusu olan baba Nadim Ednan ile British Airwaysuçağındaki kokpit ekibi kıza alerji ilacıyla müdahale etti. İlaç iki doz uygulandı, uçak Nice'e indiğinde 15 yaşındaki kız hastaneye taşındı. Doktorların çabalarına rağmen Natasha Ednan-Laperouse kurtarılamadı.

2 YILDIR NEDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENEMEDİ

Baba Ednan'ın verdiği bilgiye göre, seyahat sırasında anne ve erkek kardeş de uçaktaydı. Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Natasha Ednan'ın neden öldüğü belirlenemedi.