Fast Food Çalışanlarının Size Asla Söylemeyeceği 6 Şey

Sağlığımızı olumsuz etkilediğini bildiğimiz halde vazgeçemediğimiz fast food, sadece patates ve hamburgeriyle değil bir çok konuda psikolojimize oynuyor. Mesela birçoğunuz hamburger köftesinin üzerindeki ızgara çizgilerinin nasıl yapıldığına inanamayacaksınız. Mekanda ve logoda kullanılan renklerden kola makinesine kadar duyacağınız gerçekler fast fooda bakışınızı değiştirebilir.