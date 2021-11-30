Fason üreticiler ihracatı büyütmek için dijitalleşiyor

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşılan 2021'in ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 20,3'lük artış kaydedildi. Fason üreticilerin de sınırları zorlamaya başladığına dikkat çeken Tezmaksan Makine ve Parkurda.com Proje ve Pazarlama Müdürü Berna Şikel, "Hammaddeye sahip olan ama üretim noktasında yeterli imkanı bulamayan şirketler için çalışan fason üreticiler, hem gelirlerini artırarak işlerini büyütüyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Biz de bu noktada üretici ve şirketlerin dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırarak tek bir kanalda buluşması için fırsat sunuyoruz" dedi.

Ülkemizin ihracat oranı her yıl artmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020'nin ekim ayında 17,3 milyar dolar olan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,3'lük artış kaydederek 20,8 milyar dolara ulaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarının görüldüğü 2021"in ardından fason üreticiler de sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tezmaksan'ın grup şirketi olan Parkurda.com'un Proje ve Pazarlama Müdürü Berna Şikel, "Hammaddeye sahip olan ama üretim noktasında yeterli imkanı olmayan şirketler için üretim yapan fason üreticilerin ticarette kritik bir yeri bulunuyor. Biz de Türkiye'nin en büyük fason ve CNC platformu Parkurda.com olarak, fason üretici ve şirketleri tek e-ticaret platformunda buluşturarak, yabancı üyelerimizle tanışmaları ve iş ağlarını genişletmeleri için aracı oluyoruz. Bu sayede, pandemiyle birlikte tedarikte ciddi sıkıntılar yaşayan Çin'e karşı yeni üretim üssü olarak öne çıkan Türkiye'nin uluslararası pazarlarda yükselişine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

FASON ÜRETİCİLER GELİRLERİNİ ARTIRIYOR

"Fason üreticiler, sahip oldukları üretim kapasitesi ve yetkin işgücü sayesinde, şirketler için zorlu olan birçok yükü hafifletmenin yanı sıra, sektörel verimliliği de artırıyor. Geniş bir iş ağına ve üretim gücüne sahip fason üreticiler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor" diyen Şikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fason üretim yaptıran şirketler ise birçok zorunluluktan arınarak pazarlamalarına odaklanıp verimliliklerini artırabiliyor. Fason üreticiler sayesinde ürün yelpazesini daha geniş boyuta ulaştıran şirketler, hem verimliliğini hem de potansiyel müşterilerini artırıyor. Bu noktada iş ağını genişletmek isteyen üretici ve kurumları tek kanalda buluşturduğumuz Parkurda.com'a üye olarak kriterlerine uygun aramayı yaparak teklif iletmeleri yeterli oluyor."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ TEK PLATFORMDAN GERÇEKLEŞTİRMEK MÜMKÜN"

Pandemi döneminde sektörel ivmenin duraksadığını belirten Berna Şikel, "Fason üreticiler ve ürün ihtiyacını karşılamak isteyen şirketler, Parkurda.com aracılığıyla partner olarak ülkemiz ekonomisinde önemi giderek artan e-ticaret dünyasında iş birliği yapabiliyor ve birlikte kazanç sağlayabiliyor. Biz de bu noktada üretici ve şirketlerin dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırarak tek bir kanalda buluşması için fırsat sunuyoruz. Avrupa standartlarında ürün kalitesine sahip fason üretici ve şirketlerimizin sektöre dair okuryazarlık kazanması için ise platformumuz üzerinden online olarak katılabilecekleri eğitimler veriyoruz. Bu sayede Parkurda.com kullanıcılarına hem geniş bir iş ağı yaratıyor, hem de mesleki bilgi ve beceri edinmelerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.