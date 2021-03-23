Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti
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Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti

23.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:57
Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti

Fas'ta korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken halk, alınan önemleri altında parklara akın etti.

Fas'ta korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken halk, alınan önemleri altında parklara akın etti.

Fas'ta korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır kapalı olan sahil ve parklar alınan tedbir kurallarına göre halka açılmıştı. Hükümetin aldığı kurallar devam ederken Fas'ın başkenti Rabat'ta yaşayanalar yürüyüş yapmak, sahilde dinlenmek, vakit geçirmek için sahil ve parklara akın etti. Maske takmayı ihmal etmeyen Rabat halkı kalabalık toplanmalardan uzak durdu.

Ülkede saat 08.00 - 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Parklarda polis tarafından denetim sürdürülürken kurallara uymayanlara para cezası kesiliyor. Ülke genelinde restoranlar, kafeler, mağazalar ve süpermarketler 08.00 - 20.00'ye kadar hizmet verirken sınırlı sayıda müşteri alınıyor.

Rabat'ta yaşayan ve annesiyle parkta yürüyüşe çıkan Hanae, "Parka geldik, biraz oturduk. Sahilde de yürüdük. Uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle çıkamıyorduk, dışarı çıkmayı özledik. Kısıtlamalar hala devam ediyor ama en azından 20.00'a kadar çıkabiliyoruz" dedi.

Pakta bulunan basketbol sahasındaki maçı izlemeye gelen Hisham ise "Arkadaşımla maçı izlemek için geldik. Uzun zaman sonra çıkıp en sevdiğimiz aktivitelerimizi yaptığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Fas'ta toplam korona virüs vaka sayısı 491 bin 834, can kaybı sayısı ise 8 bin 769'a yükseldi. Ülkede aşılama kampanyası sürerken 4 milyondan fazla ilk aşı dozu, 500 bin ise 2. aşı dozu aldı.

Fas Sağlık Bakanlığına göre, ücretsiz aşılama kampanyasının ilk aşamasında yaşlılar, sağlık çalışanları, asker ve güvenlik güçleri, eğitimciler aşılanacak. Bir sonraki aşılamalarda ise 17 yaşından büyüklerin aşılanması bekleniyor. - RABAT

Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti
Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti
Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti
Faslılar alınan önlemler altında parklara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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