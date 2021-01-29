Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı
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Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı

29.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:28
Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı

EDİRNE'de, Faslı bir kişinin üzerindeki bin euro ile cep telefonlarını zorla alan Tunuslu şüpheli, ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakalandı.

EDİRNE'de, Faslı bir kişinin üzerindeki bin euro ile cep telefonlarını zorla alan Tunuslu şüpheli, ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakalandı.  

Edirne Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi, Fas uyruklu bir kişinin üzerindeki 2 cep telefonu ile bin euronun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT, şüphelinin Tunuslu olduğunu ve ülkesine döneceğini saptadı. Şüpheli, İstanbul'a gitmek içiin geldiği Edirne Otogarı'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus'a gönderilmesi için kargoya teslim ettiği pakette, 2 cep telefonu ile bin euro ele geçirildi.Adı açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Edirne
Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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