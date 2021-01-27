Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı

Faslı bir istihbarat yetkilisi ülkesinin Washington'a verdiği bilgilerin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir Amerikan askerinin tutuklanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Faslı bir istihbarat yetkilisi ülkesinin Washington'a verdiği bilgilerin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir Amerikan askerinin tutuklanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Fas Bölgesel Gözetim Genel Müdürlüğü'ne (İstihbarat) bağlı Adli Araştırma Merkezi Müdürü Habub eş-Şerkavi, Fas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cole Bridges adlı Amerikan askerinin 19 Ocak'ta tutuklanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bridges'ın aşırılık yanlısı eğilimlerinin Fas istihbaratının dikkatini çektiğini ifade eden Şerkavi, ulaştıkları bilgileri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile paylaştıklarını ve bu sayede söz konusu askerin tutuklandığını kaydetti.

Şerkavi, ülkesinin bu eğilimleri nasıl öğrendiği ve asker ile ilişkisi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Georgia'nın Fort Stewart kentinde 3. Piyade Tümeni'nde görev yapan ve Cole Gonzales olarak da tanınan 20 yaşındaki Bridges, 19 Ocak'ta DEAŞ'e yadım etmek ve ABD askerlerine saldırı planlamakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup