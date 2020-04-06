Faslı uzmanlardan AA'nın güvenilir haberciliğine övgü Faslı siyaset uzmanları, Anadolu Ajansının (AA) "güvenilir" haberciliğiyle son dönemde etkinliğini artırarak uluslararası bir haber ajansına dönüştüğünü belirtti.

Faslı siyaset uzmanları, Anadolu Ajansının (AA) "güvenilir" haberciliğiyle son dönemde etkinliğini artırarak uluslararası bir haber ajansına dönüştüğünü belirtti.

AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Faslı uzmanlar, Ajansın bölgesel ve uluslararası arenada artan etkinliğine dikkati çekti.

Fas Siyasi Analiz Enstitüsü Müdürü Muhammed Misbah, "AA, son 10 yılda özellikle Arap dünyasında çok sayıda ülkede ofis açmasının ardından uluslararası ve güvenilir bir haber ajansı haline geldi." dedi.

Ajansın ofisleriyle çok geniş bir alanda büyük uluslararası haber ajanslarıyla rekabet edebilir hale geldiğini ifade eden Misbah, Arap dünyasında ve Kuzey Afrika bölgesinde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu söyledi.

Birçok araştırmacı, analist ve karar alıcının önemli bir bilgi kaynağı olarak AA'ya güvendiğine işaret eden Misbah, Ajansın başarıları sayesinde Türk dış politikasında önemli bir diplomatik kolu temsil ettiğini dile getirdi.

"AA Arap dünyasındaki etkin haber ajanslarından biri haline geldi"

Fas Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Said es-Sadiki de, "AA bugün Arap dünyasındaki etkin haber ajanslarından biri haline geldi." ifadesini kullandı.

AA'nın bölgenin haberlerini ve meselelerini birçok dilde dünyaya duyurduğuna dikkati çelen Sadiki, "Ajans ayrıca Arap aydınların, politikacıların dünya meselelerine ilişkin görüşlerini dile getirebildikleri bir araç haline geldi." diye konuştu.

Sadiki, AA'nın siyasi meseleler dışındaki konulara da yoğunlaşması nedeniyle aynı zamanda kültürel bir köprü rolü üstlendiğini vurguladı.

Kaynak: AA