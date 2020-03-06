Faslı uzman Said es-Sıddiki: "Türkiye, Fas'ın müttefikidir"

06.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:12

Faslı uluslararası ilişkiler uzmanı Said es-Sıddiki, Türkiye'nin Fas'ın müttefiki olduğunu belirterek, Türklerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde Osmanlı mirasını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Fas'ın Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Sıddiki, Fas merkezli internet sitesi Banassa'da yayınlanan makalesinde, Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminden bu yana işbirliği üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tüm ülkelerle ilişkilerinde Osmanlı mirasının mevcut olduğunu vurgulayan Sıddiki, "Türkiye diğer Mağrip ülkeleriyle ilişkilerinde Osmanlı mirasını göz önünde bulundurarak bu ülkelere karşı belli bir sorumluluğu varmış gibi davranıyor. Bu faktör, Fas ve Türkiye arasındaki gelecekteki siyasi ilişkilerin doğası üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle Türkler, Fas'ın müttefikidir." dedi.

Kaynak: AA