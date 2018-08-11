Faslı Turistlerin Rotası: İstanbul

HALİD MECDUB - Faslı turistler, son yıllarda rotalarını İstanbul'a çevirdi.

Türkiye'nin tarihi ve mimari yönü, turizm imkanları, fiyat uygunluğu ve Arapçaya çevrilen Türk dizilerinin, son yıllarda Faslıları Türkiye'ye ziyaret etmeye teşvik eden unsurlar olduğunu belirten seyahat acentaları, yaz aylarında Antalya'ya ilginin artması dışında genelde İstanbul'un tercih edildiğini ifade ediyor.

Bu kapsamda AA muhabirine bilgi veren Rabat'taki Tut Seyahat Acentası Müdürü Muhammed Bineisi, Faslıların özellikle yaz aylarında Türkiye'yi ziyaret taleplerinde gözle görülür bir artış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Faslılar nezdinde merak edilen bir ülke olduğuna işaret eden Bineisi, "Turistler açısından Türkiye'deki hizmetlerin iyi oluşu, fiyatların uygunluğu da Faslıların rağbet göstermesine neden oluyor." dedi.

Bineisi, son zamanlarda müşterilerine Türkiye, ardından umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan ziyareti şeklinde bir program sunduklarını ifade etti.

"Türkiye artık gençlerin tercih ettiği bir yer oldu"

Tut Seyahat Acentası Ticari Sorumlusu Emine Huveyt de İstanbul'un Türkiye'de Faslıları çeken ilk rota olduğunu, bu şehri Antalya'nın takip ettiğini belirtti.

"İstanbul'un cazibe merkezleri, tarihi yerleri, kültürel yönü, Faslılarda bu şehri ziyaret etme arzusu uyandırıyor. İstanbul, mimari açıdan ve alt yapı bakımından da bir şaheser." ifadelerini kullanan Huveyt, bu ülkeyi ziyaret etmek isteyenlerin genellikle gençler, yeni evlenen çiftler olduğunu aktardı.

Faslı gazeteci Hannan en-Nebli de "Türkiye artık gençlerin tercih ettiği bir yer oldu. Ziyaretin diğer ülkelere kıyasla daha uygun bir fiyata mal olması ve vize istememesi de taleplerin belirleyici unsurları arasında." diye konuştu.

"Minareler şehri İstanbul"

Türk dizilerinin de bu ziyaretleri teşvik edici olduğunu, bir anlamda Türkiye'nin turizm açısından reklamını yaptığını ifade eden Nebli, kendisinin de birçok kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini ama her seferinde bu ülkenin kalkınmış, mimari ve tarihi eserlerine değer veren yanından etkilendiğini belirtti.

İstanbul'u "minareler şehri" olarak isimlendirdiğini söyleyen Nebli, Konya'ya da gittiğini, bu şehrin kendisinde farklı izler bıraktığını ifade etti.

Nebli, Türkiye'nin, tarihi ve güzelliği kendisinde birleştiren bir ülke olduğunu, bunu insanlara gösterebilme konusunda da akıllı bir politika uyguladığını sözlerine ekledi.