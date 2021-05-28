Faslı muhalefet partisi: İspanya ile yaşanan krizin sebebi, Polisario lideri Gali'nin himaye altına alınması
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Faslı muhalefet partisi: İspanya ile yaşanan krizin sebebi, Polisario lideri Gali'nin himaye altına alınması

Faslı muhalefet partisi: İspanya ile yaşanan krizin sebebi, Polisario lideri Gali'nin himaye altına alınması
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'taki muhalefet partilerinden İlerleme ve Sosyalizm Partisi, Rabat-Madrid arasında yaşanan diplomatik krizin asıl nedeninin, İspanya hükümetinin Batı Sahra'da ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi himayesi altına alması olduğunu belirtti.

Fas'taki muhalefet partilerinden İlerleme ve Sosyalizm Partisi, Rabat-Madrid arasında yaşanan diplomatik krizin asıl nedeninin, İspanya hükümetinin Batı Sahra'da ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi himayesi altına alması olduğunu belirtti.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin Gali'yi Logrono kentinde ağırladığı ve onu himaye ederek işlediği insanlık suçlarına rağmen yargı önüne çıkmasını engellediği kaydedildi.

İki ülkenin "yeniden güvenli ilişkilere geri dönmesinin" karşılıklı maslahatların eşit derecede dikkate alınmasına bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Krallığın, kuzey komşusu tarafından gelen "düşmanca ifadelerin" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, krizin bitmesi için "İspanya'nın, Faslıların milli duygularına dokunan hatasının farkına varması ve Fas'ın yüksek çıkarlarına saygı duyması gerektiği" vurgulandı.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Polisario Cehpesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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Faslı muhalefet partisi: İspanya ile yaşanan krizin sebebi, Polisario lideri Gali'nin himaye altına alınması - Haberler
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