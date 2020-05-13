Faslı konsolosun Cezayir aleyhine açıklamaları tepkiye neden oldu Fas'ın Cezayir'deki konsolosunun "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki açıklamaları tepkiyle karşılandı.

Fas'ın Cezayir'deki konsolosunun "düşman ülke topraklarındayız" şeklindeki açıklamaları tepkiyle karşılandı.

Fas'ın, Cezayir'in Vahran ilindeki konsolosu Ahradan Butahir'in sosyal medyada yayınlananan ve tepki çeken görüntülerinde, konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuştuğu görülüyor.

Butahir, Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yaparken, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadesini kullanıyor.

Konsolos Butahir'in bu açıklamaları, Cezayir'de tepkiyle karşılanırken, ülkedeki bazı kesimler Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Butahir ise "alyaoum24" isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savundu.

Konsolos Butahir, "Konsolosluk önünde Faslılarla görüştüğümü gösteren görüntü doğrudur ancak ses montajdır." dedi.

Fas-Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013 yılında yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayrresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler hala "soğuk" seyrederken, en önemli anlaşmazlıklardan birinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA