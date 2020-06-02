Faslı kadına saldıran taksi şoförü yeniden gözaltına alındı
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Faslı kadına saldıran taksi şoförü yeniden gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı Fas uyruklu kadın müşterisine saldıran taksi şoförü savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Faslı kadına saldıran taksi şoförü yeniden gözaltına alındı
02.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:45

İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı Fas uyruklu kadın müşterisine saldıran taksi şoförü savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Savcılıkça, hakimliğe sevk edilen taksi şoförü, 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında doğum yapan ablasını görmek için İstanbul'a gelen Fas uyruklu Chaime H. (24), Cengiz K. (39) idaresindeki taksiye binmiş ve Kasımpaşa'ya doğru gittikleri esnada trafikte kalan taksi sürücüsünün söylenmesi üzerine ikili arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Faslı kadına tokat atan taksici Cengiz K., araçtan inen kadının peşinden giderek 22 lira tutan taksi ücretini almak için genç kadını yere yatırıp, boğazını sıkmış ve kadının cebinden çıkardığı 30 lirasını alarak kayıplara karışmıştı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Faslı kadının şikayetinin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, taksi şoförü Cengiz K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan taksi şoförü Cengiz K., 'kasten yaralama' suçundan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKÇA YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yaşanan olayın görüntülerinin basına yansımasının ve tepki toplamasının ardından savcılıkça taksi şoförü Cengiz K. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü Cengiz K.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Cengiz K., çıkarıldığı savcılıkça 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Cengiz K., haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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