Faslı Kadın Otelde Ölü Bulundu

Beyoğlu'da Faslı bir kadın kaldığı otelde ölü olarak bulundu.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Ağa Camisi Sokaktaki otel görevlileri odaya girdiğinde yaklaşık bir hafta önce otele yerleşen Faslı kadını yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince otelde yapılan incelemelerin ardından turist kadının cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.