Faslı Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Fas uyruklu bir kadın kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler odada ve kadının cesedi üzerinde inceleme yapıyor. Kadının ölüm nedeni incelemelerin ardından netleşecek.



Görüntü Dökümü:



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-İstiklal Caddesi'nden detay



-Otele giren polisler



-Genel ve detaylar