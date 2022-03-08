Faslı kadın, Kadınlar Günü'nde Türkçe okur-yazarlığı sertifikası aldı - Haberler

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Faslı kadın, Kadınlar Günü'nde Türkçe okur-yazarlığı sertifikası aldı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Kahta ilçesinde düzenlenen kurs sayesinde 50 yaşında Türkçe öğrenen Faslı kadın El-Gıhalia Boudebza, Kadınlar Günü'nde sertifikasını almanın sevincini yaşadı.

ANKARA (AA) - Kahta ilçesinde düzenlenen kurs sayesinde 50 yaşında Türkçe öğrenen Faslı kadın El-Gıhalia Boudebza, Kadınlar Günü'nde sertifikasını almanın sevincini yaşadı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kadın Gelişim Merkezi'ndeki okuma-yazma kursuna katılan 12 kadın, 4 aylık eğitimin ardından öğrenim belgelerini törenle aldı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'nın katılımıyla düzenlenen törende, Türkçe öğrenen kadınlara sertifikalarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verildi.

Kursiyer kadınlar arasında yer alan ve yaklaşık bir yıl önce evlilik nedeniyle Kahta ilçesine yerleşen Faslı El-Gıhalia Boudebza da yer aldı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, törendeki konuşmasında, okumanın önemine dikkati çekerek, ileri yaşta kursu bitiren kadınların mutluluklarını gördükçe, okumanın yaşı yok sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin ise okuma-yazma kursundan sadece Türk vatandaşların faydalanmadığını, öğrenciler arasında 2 Suriyeli ve bir Faslı kadının da yer aldığını dile getirdi.

Cübbe giyip kep takarak mezun olan kadınlardan Boudebza ise Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Burada gördüğüm eğitimle okuma-yazma öğrendim. 8 Mart gibi önemli bir tarihte de mezun oldum. Bunun için ayrıca mutluyum. Ama en güzel 8 Mart hediyesi aldığımız diploma oldu." diye konuştu.

Faslı kadın, Kadınlar Günü'nde Türkçe okur-yazarlığı sertifikası aldı

Faslı kadın, Kadınlar Günü'nde Türkçe okur-yazarlığı sertifikası aldı

Faslı kadın, Kadınlar Günü'nde Türkçe okur-yazarlığı sertifikası aldı

AA / İsmail Kaya - Güncel

Kadınlar Günü, Japonya, Ankara, Mart, Güncel, Haberler

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