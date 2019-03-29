Faslı Gelini ile Okuma Yazma Öğreniyor

MUHAMMED FURKAN GÜNEŞ - Mardinli Münire Ensari (65), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan seferberlik kapsamında Faslı gelini (28) İlham Rachid ile okuma yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği, ailelerinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Mardin'de görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesi tarafından Yenişehir Mahalle Konağı'nda düzenlenen kursa katılan Ensari ve Faslı gelini aynı sırada eğitim hayaline kavuştu.

- "Çocukken okumadık, yeni okumaya başladık"

Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce okuma yazma öğrenme fırsatı bulamadığını belirterek, okumanın yaşının olmadığını söyledi.

9 kardeşten sadece kendisinin okumadığını anlatan Ensari, "Okuma yazmayı öğreneceğim inşallah. Öğrenmek için geldim buraya. Yazıyorum ama okumakta biraz zorlanıyorum." dedi.

Çocuklarını büyüttükten sonra okuma yazma öğrenmek için kursa katıldığını dile getiren Ensari, okuma hayalini gelini ile gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Ensari, gelinini kızı gibi gördüğünü, onunla çok iyi anlaştıklarını ifade ederek, "İnsan gelin alınca evlat olarak alıyor. Evde de okulda da birlikteyiz. Onu kızım gibi seviyorum. Onu kızımdan ayırmıyorum Çocukken okumadık, yeni okumaya başladık." diye konuştu.

Türkçe, Kürtçe, Arapça konuşabildiğini ama yazıp, okuyamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Ensari, gelinine de Türkçe okuma ve yazmada yardımcı olduğunu aktardı.

"Bana derslerimi öğretiyor"

Gelin Rachid ise 9 ay önce evlendiğini belirterek, evlenmeden önce kayınvalidesiyle anlaşıp anlaşamaması yönünde kaygıları olduğunu ancak hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Sabah kayınvalidesiyle ev işlerini yaptıktan sonra ders çalıştıklarını ifade eden Rachid, "Allah'a çok şükür kayınvalidemle çok güzel geçiniyorum. Annem olarak görüyorum onu. Beni çok sevdi. Benimle çok ilgileniyor. Bana derslerimi öğretiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA