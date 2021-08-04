Faslı gazeteci Reysuni 118 günün ardından açlık grevini durdurdu
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Faslı gazeteci Reysuni 118 günün ardından açlık grevini durdurdu

Faslı gazeteci Reysuni 118 günün ardından açlık grevini durdurdu
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Faslı gazeteci Süleyman er-Reysuni, ulusal ve uluslararası örgütler ile aydınlar ve gazetecilerin çağrıları üzerine 118 gündür sürdürdüğü açlık grevini askıya almayı kabul etti.

Faslı gazeteci Süleyman er-Reysuni, ulusal ve uluslararası örgütler ile aydınlar ve gazetecilerin çağrıları üzerine 118 gündür sürdürdüğü açlık grevini askıya almayı kabul etti.

Reysuni'nin savunma ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Faslı gazetecinin tedavi ve tıbbi destek amacıyla hastaneye nakledilmesi için açlık grevini durdurması talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Gazeteci Reysuni'nin gerekli tedavi ve tıbbi bakımın sağlanması için hastaneye sevk edilmeyi beklediği aktarıldı.

Eleştirel yazılarıyla tanınan Süleyman er-Reysuni, Mayıs 2020'de hakkındaki şikayet üzerine "cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Reysuni, hakkındaki suçlamaları "uydurma ve komplo" olduğunu savunarak reddetmiş ve serbest bırakılması için 8 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Reysuni, 10 Temmuz'da "cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Faslı gazeteci ve aktivistler 2 Ağustos Pazartesi günü Kazablanka'da Reysuni'nin kaldığı cezaevinin önünde dayanışma gösterisi düzenlemiş, açlık grevinden kaynaklanan komplikasyonların tedavisi için Reysuni'nin hastaneye nakledilmesine izin verilmesini talep etmişti.

Cezaevleri Genel Temsilciliği ise gazeteciyi cezaevi dışında tedaviden mahrum bıraktığının doğru olmadığı yönünde açıklama yapmıştı. Açıklamada, Reysuni'nin 30 Haziran'dan bu yana hastaneye gitmeyi reddettiği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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